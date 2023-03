Nzola pronto a colpire ancora Amian al 50ª match con le Aquile

È iniziato il count-down per la partitissima di domani Spezia-Verona (ore 12,30), un match da mente fredda e cuore caldo, che vedrà l’esordio di mister Leonardo Semplici sulla panchina del ‘Picco’. Per il tecnico toscano scrosceranno applausi dopo l’ottimo risultato conseguito dalla sua squadra a Udine e il feeling già instaurato con la tifoseria nel corso dell’allenamento di giovedì. Sarà una partita fondamentale quella contro l’Hellas, nella quale i bianchi avranno a disposizione due risultati su tre visto i tre punti di vantaggio dagli avversari, fermo restando che il credo del neo mister aquilotto non si discosterà dalla ricerca di una vittoria.

Un successo che in riva al Golfo manca da oltre 5 mesi, per esattezza dal 17 settembre 2022 quando le Aquile superarono la Sampdoria per 2-1. Ieri mattina, a Follo, Semplici ha provato le due opzioni tattiche da opporre al Verona: il 4-2-3-1 e il 3-4-2-1. A prescindere dalla disposizione in campo, l’allenatore dei bianchi punterà sulla forza del gruppo e sui giocatori che costituiscono la spina dorsale della squadra. In primis Mbala Nzola, 11 gol in 21 partite, vale a dire il 52 % dei gol totali realizzati dallo Spezia, che si traduce in un primato nei principali 5 campionati europei per incidenza percentuale sui gol totali della propria squadra. Altri punti fermi della formazione iniziale saranno Dragowski, Amian (alla 50ª partita in maglia bianca), Nikolaou, Ampadu, Reca, Bourabia, Ekdal il cui ultimo gol realizzato in Serie A arrivò il 27 novembre 2021 nella sfida Sampdoria-Verona (3-1), Agudelo, il capitano Gyasi e Verde (ex del Verona nel campionato 2017-18). Quest’ultimo, al momento, è favorito su Shomurodov che proprio contro l’Hellas, esordì in Serie A con la maglia del Genoa. In aggiunta Semplici potrà contare sul forte centrocampista Zurkowski, che potrebbe tornare a calcare il terreno di gioco in corso d’opera dopo un mese e mezzo di assenza. Ancora out Zoet, Bastoni, Holm e Moutinho.

Fabio Bernardini