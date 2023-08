Nzola oggi a Firenze, firma e veste di viola Allo Spezia tredici milioni senza prestiti

Firenze, lunedì sera, esterno notte. Sbucano da un ristorante Joe Barone, braccio armato del proprietario viola Commisso, Giovanni Branchini, manager cresciuto nel pugilato, procuratore di Mbala Nzola ed Eduardo Macia. Davanti a un gruppetto di giornalisti, Barone annuncia il passaggio di Nzola alla Fiorentina, ringrazia a più riprese Branchini, Macia e lo Spezia, sottolinea più volte i rapporti eccellenti tra i due club, parlando di "accordo importante" e di "un’ottima relazione". Parla del ruolo di Italiano nell’affare, la volontà ribadita di riavere il suo bomber. Branchini sottolinea la priorità assoluta e il gradimento chiarissimo per i viola sin dall’inizio, Macia parla di una buona opportunità per il ragazzo. In realtà è anche un affare per lo Spezia, che incassa 13 milioni in un’unica soluzione, senza bonus e senza contropartite tecniche. Oggi però il dialogo sull’asse Spezia-Firenze è continuato, per valutare Pierozzi o altri giovani per un prestito, ma questa trattativa è slegata dalla principale. Nzola ieri era già nella sede viola per le visite, oggi firmerà e sarà annunciato a una piazza che aspetta da lui i gol per il definitivo salto di qualità nell’élite del calcio italiano. Mentre in serata si perfezionava la cessione in prestito con diritto di riscatto di Strelec allo Slovan Bratislava, da oggi si penserà a piazzare Holm, l’altro pezzo pregiato dell’argenteria aquilotta, sul quale il Sassuolo è l’unico che ha fatto un’offerta concreta, ma Juventus e Atalanta sono in agguato e potrebbe scatenarsi un’asta a tutto vantaggio dello Spezia.

La società ci tiene a far sapere, e Gazzoli lo dirà nei prossimi giorni, che queste due cessioni serviranno a consolidare finanziariamente il club, alle prese con la forte riduzione delle entrate rispetto alle scorse stagioni in serie A e allo stesso tempo con un monte ingaggi altissimo per la B, con la volontà di recitare un ruolo di primo piano in questo campionato che va ad iniziare. Sono scattati i riscatti di Esposito e Zurkowski, sono state spese cifre importanti tra cartellini e ingaggi per Antonucci, Bandinelli e gli altri nuovi. Occorrerà ancora intervenire sul mercato, ma senza spese folli. Lo sfoltimento resta un’esigenza: della rosa della A sono rimasti in 20, tra cui i partenti Holm e Bourabia, Verde con la valigia in mano, ma per ora senza offerte, e l’infortunato Wisniewski. Sette i nuovi arrivi sin qui, mentre di tutti i rientri dai prestiti solo Hristov resterà in rosa, forse coi giovani Bertola e Pietra. Una decina i giocatori da prestare o cedere, senza escludere a priori delle rescissioni. Intanto la squadra oggi riprende la preparazione a Follo in vista della Coppa Italia. Alle 12 apre la prevendita per i volenterosi che vorranno andare a Cesena.

Mirco Giorgi