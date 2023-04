Nzola è un totem, Dragowski gli fa l’assist

di Fabio Bernardini

DRAGOWSKI 7,5: si trasforma in assist-man fornendo a Nzola la sfera dell’uno a uno, per poi compiere il consueto miracolo quotidiano sulla punizione eccezionale di Biraghi.

AMIAN 7: non solo attenzione alla fase difensiva, con un occhio particolare alle incursioni di Sottil, ma anche intraprendenza dalla trequarti in avanti.

WISNIEWSKI 6: sfrutta il suo metro e novantacinque per stoppare il talento di Cabral. Sfortunato nell’occasione dell’autogol che vale il vantaggio viola, in ritardo sulla chiusura di Brekalo che si infrange sul palo, provvidenziali alcune chiusure nel finale. Sanguinosa una palla persa a centrocampo, offre l’assist a Shomurodov.

AMPADU 7,5: un valore aggiunto per il reparto arretrato aquilotto, non solo ha la perspicacia nel ripulire l’area aquilotta dalle insidie viola, ma ha anche la prelibatezza nelle giocate in fase di impostazione.

NIKOLAOU 6,5: ha il compito non facile di tampinare le folate di tecnica pura di Ikoné e tutto sommato ci riesce bene un po’ con le armi dell’esperienza, un po’ con la genetica grinta.

BOURABIA 6,5: prova a smorzare le trame offensive della Fiorentina posizionandosi a metà tra Mandragora e Bonaventura. Splendida una sua intuizione nella ripresa a lanciare in profondità Nzola (65’ BASTONI 6,5: lottatore nato, non molla un centimetro).

EKDAL 6,5: un diesel che carbura alla distanza, cresce in corso d’opera il suo apporto nell’ottima lettura delle giocate avversarie in fase di interdizione. Si distingue nella ripresa per l’intelligente gestione della sfera in situazioni complicate e per qualche splendida apertura (76’ ESPOSITO 6: entra con il cipiglio giusto).

ZURKOWSKI 7: prestazione di quantità e qualità, ostenta personalità e forza di fronte ai suoi ex tifosi, efficace il suo pressing costante sul portatore di palla avversario, non disdegna la tecnica.

GYASI 6: macina chilometri supportando Amian nella fascia di competenza nel tentativo di contenere Sottil e Biraghi. Quest’ultimo lo anticipa nettamente in occasione dell’azione del vantaggio viola (76’ SHOMURODOV 5: si divora clamorosamente il gol del due a uno cercando un improbabile pallonetto, non servendo Cipot liberissimo).

NZOLA 8: un totem per lo Spezia, semplicemente devastante la sua potenza fisica e la sua forza tecnica sintetizzate nello splendido gol del pareggio aquilotto. Un autentico trascinatore per lo Spezia (89’ VERDE s.v.).

MALDINI 6,5: si sacrifica, come da ordine di scuderia, nel contenere le avanzate di Dodò, apportando dinamismo e geometrie nelle manovre offensive (65’ CIPOT 6,5: spensieratezza e determinazione, si nota per due ottime azioni personali).

ALL. SEMPLICI 7: la predisposizione al sacrificio di tutti i componenti della rosa è la virtù principale del suo Spezia. Azzecca la formazione iniziale e i cambi.

ARBITRO DIONISI 6: discreta direzione di gara macchiata da un eccesso di fiscalità nelle ammonizioni a Nzola e Gyasi. Prolunga di un minuto il recupero.