Nzola è la star e mister Semplici ha iniziato bene

Nzola e così sia, ma lo stesso Semplici parte niente male, questo può dirsi il sunto di quanto espresso dalla stampa nazionale a proposito dello Spezia imbattuto a Udine. A dilungarsi più di tutti sugli Aquilotti è Matteo Pierelli sulla Gazzetta, secondo il quale questo Spezia "può guardare al futuro con un po’ più di ottimismo. Soprattutto perché M’Bala Nzola ormai è pienamente recuperato e per i liguri il totem angolano è tutto o quasi: con la doppietta di ieri è arrivato a quota 11 gol in campionato e considerato che i gol segnati da tutta la squadra sono 21 si capisce quanto incida". In chiusura d’articolo poi si legge lo Spezia "se ne torna in Liguria con la consapevolezza che, ritrovata la sua star, tutto è ancora in gioco. Semplici ha avuto solo tre giorni per preparare questa squadta e alla fine se l’è cavata bene. Con la difesa a 4 già vista contro la Juve la sua squadra è apparsa più sicura e finché Ekdal e Agudelo hanno retto, la manovra è stata fluida. Il resto lo ha fatto Nzola, un giocatore irrinunciabile, quello che da qui alla fine può davvero fare la differenza". Sul Corriere dello Sport-Stadio, Guido Gomirato scrive di una buona prestazione dello Spezia "trascinato da uno scatenato Nzola, autore di una splendida doppietta, sovente ha giocato alla pari dei bianconeri, ha dato segnali di essere squadra viva. Evidentemente la cura Semplici sta già producendo effetti benefici". Più telegrafico Rudi Buset su Tuttosport, rileva che Semplici "concede spazio dal primo minuto ad Agudelo al posto di Shomurodov, ritrovando bomber Nzola". Più avanti riferisce che "Lo Spezia non ci sta" e alla fine della soddisfazione di Semplici. Nelle pagelle si va dal 5 al 6,5, con l’eccezione di Agudelo che strappa un 7 a Tuttosport, ma soprattutto di Nzola che quasi ovunque prende fra il 7 e l’8.

Andrea Catalani