Nuovi seggiolini per la gradinata a La Spezia: ecco il restyling!

A sorpresa, anticipando i tempi del cronoprogramma, in questi giorni è in atto la sostituzione dei vecchi seggiolini della gradinata dello stadio Alberto Picco, risalenti ai primi anni 2000 (vennero acquisiti dal Comune di Milano a seguito della loro dismissione dallo stadio Meazza) con altri nuovi di zecca di colore bianco e nero. Una bella notizia per i supporter aquilotti visto che il restyling del settore distinti era previsto nell’estate 2024. Finalmente, a ottobre lo stadio acquisirà un’immagine consona al blasone del club e della tifoseria, con una nuova splendida tribuna dotata di tutti i confort e con un effetto cromatico esteso all’intero impianto rispondente ai colori bianchi con contorno neri dello Spezia calcio. Per accelerare i lavori sono stati smontati nel piazzale antistante la curva Ferrovia i tornelli di ingresso al fine di destinare la zona allo smistamento del materiale necessario per l’edificazione della nuova tribuna e della copertura.

Fabio Bernardini