Nuova coreografia La Curva Ferrovia è pronta alla sfida

I tifosi della Curva Ferrovia, prendendo in prestito le parole proferite da Mehdi Bourabia a La Nazione, hanno suonato la carica in vista del match di domenica contro la Salernitana: "La vera arma in più dello Spezia sono i suoi tifosi, dimostriamolo ancora!". "Domenica sarà un’altra battaglia fondamentale per il nostro cammino – affermano -, ci giochiamo tanto e sicuramente ci faremo trovare pronti come solo noi spezzini sappiamo fare. Appuntamento alle ore 12 dal Toscano per caricare i ragazzi durante il passaggio del pullman in viale Amendola. Una volta entrati allo stadio troverete sopra i seggiolini la coreografia iniziale, tiratela su a inizio partita seguendo le istruzioni dei ragazzi in balaustra, questo è fondamentale per la riuscita della stessa. Si invitano i tifosi a non prendere iniziative personali lasciando libero il parterre. Curva Ferrovia, dodicesimo uomo in campo!".

Fabio Bernardini