Npsg, trasferta cruciale. L’imperativo è vincere

La Npsg Trading Logistic, questa sera alle ore 20.30, scenderà in campo contro i padroni di casa del Grafiche Amadeo con unico imperativo, quello della vittoria. Non saranno ammessi altri risultati visto che la classifica in casa biancoblù si sta facendo sempre più difficile. Sulla palestra "Villa Cittera" di San Remo si affronteranno nella decima giornata del campionato di volley maschile serie B due formazioni dal percorso molto simile che al momento stanno navigando in acque piuttosto agitate.

Gli imperiesi, ancora a secco di vittorie e ultimi in classifica con solamente 2 punti all’attivo, hanno finora incassato nove sconfitte, di cui due rimediate al tie-break, in altrettante giornate. Proprio per questo saranno determinati più che mai a centrare il primo successo della stagione davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte non mancheranno le motivazioni agli spezzini che vorranno tornare a sorridere per trovare un po’ di serenità e ricominciare ad incamerare punti preziosi in chiave salvezza.

"Oggi sarà uno scontro diretto per la salvezza. A noi mancheranno alcuni giocatori per infortunio – afferma coach Parisi – ma cercheremo comunque di fare il risultato a tutti i costi. I nostri avversari sono piuttosto esperti, ma per vari problemi, a causa di squalifiche e infortuni, da inizio stagione hanno dovuto cambiare schema e tattica di gioco. Noi dovremo stare molto attenti su ogni fondamentale, soprattutto sul primo e sul secondo tocco. In settimana ci siamo allenati bene e ci faremo trovare pronti".

Riposerà, invece, la Zephyr Mulattieri Valdimagra che farà quindi da spettatrice alle seguenti gare: Mercatò Alba-Ciriè,Volley Parella-Mozzate, AltoCanavese-Ilario Ormezzano, Malnate-Caronno, Pallavolo Saronno-Sant’AnnaTomcar.

Ilaria Gallione