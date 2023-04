Npsg torna a mani vuote dalla trasferta a Genova

Cus Genova

3

Npsg Trading Logistic

0

CUS GENOVA: Bargi 12, Calcagnini 6, Alessandrini F. 3, Bellini 10, Volpe 5, Poggio 14, Alessandrini P. (L), n.e. Carradini, Mercorio, Nebbia, Piombo, Cassone, Archetti, Gobbi. All. Costigliolo, vice Pampuro

NPSG TRADING LOGISTIC: Figini 3 Mandoloni 1, Vaquer 8, Bonati 11, Pierro 4, Moretti 8, Anghinetti, Cormio 10, Marini 3, liberi Briata e De Muro, Borrello. All. Parisi, vice Pala

Arbitri: Tavarini e Viterbo

Parziali set: 26-24; 25-17: 25-19

GENOVA – La Npsg Trading Logistic è rientrata a mani vuote (in termini di punti) e con le ossa rotte (a proposito di infortuni) dalla trasferta di Genova contro gli universitari del Cus. Già privi di capitan Lanzoni, che ha terminato anzitempo la stagione per problemi alla schiena, tra i biancazzurri si sono infortunati anche il regista Mandoloni (infrazione ad un gomito subita a muro) ed il libero Briata (ginocchio ko durante un intervento difensivo). Il tutto condito dalle precarie condizioni di Marini (spalla) e Vaquer (ginocchio). Il punteggio netto (3-0) rende onore ai ragazzi di Costigliolo. Tra i ragazzi di Parisi una nota di merito va a chi, pur avendo giocato poco, si è fatto sempre trovare pronto all’occorrenza: Figini, Borello e gli stessi Anghinetti e Pierro che hanno confermato di far parte a pieno titolo del gruppo così come Bonati che, adatatto in qualunque ruolo nel corso della gara, ha fornito ovunque un buon rendimento.