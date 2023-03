Npsg incappa in una giornata-no Torino ringrazia e fa suo il match

Npsg Trading Logistic

0

Volley Parella

3

NPSG LA SPEZIA: Mandoloni 2, Lanzoni 10, Cormio 6, Bonati 4, Moretti 3, Vaquer 6, Marini 7, liberi Briata e De Muro; n.e: Figini, Barsotti, Pierro, Borrello. All. Parisi, vice Pala

VOLLEY PARELLA TORINO: Carlevaris 4, Bristot 12, Dambrosio 10, Brugiafreddo 0, De Lucia 3, Cian 12, Sbarbori 4, Riccioni 15, Becchio 0, Piasso 9, libero Fabbri; n.e. Prato, Collino, Nota, Cian, De Lucia, Bolognesi, Tadiello. All. Mollo

Arbitri: Pavanello e Gabbetta

Parziali set: 23-25 17-25 18-25

LA SPEZIA – La Npsg Trading Logistic perde nettamente contro il Volley Parella, disputando probabilmente la più brutta gara del campionato. Troppi errori gratuiti, fondamentali inesistenti e un approccio troppo supponente da parte dei padroni di casa che consentono ai torinesi di vincere facile un match praticamente mai in discussione. La formazione ospite, pur giovanissima, infligge così una sonora lezione ai biancazzurri, dimostrando sin dalle prime battute di voler conquistare a tutti i costi i tre punti.

Gli spezzini appaiono scarichi e senza idee, non riuscendo, ad eccezione di qualche frangente nel primo set, a tenere testa agli avversari. Per la cronaca i ragazzi di Parisi si presentano sul "PalaMariotti" con Mandoloni in regia e Lanzoni opposto, con Cormio e Marini in posto 4, con Moretti e Vaquer centrali, De Muro in difesa e Briata in ricezione. Mister Mollo risponde con Carlevaris al palleggio e Riccioni in diagonale, con D’Ambrosio e Bistrot di banda, con Piasso e Sbarbori al centro e con Fabbri libero. Match come detto sempre nelle mani della formazione ospite che ha vita facile grazie alla prestazione sotto tono del team di casa.

Ilaria Gallione