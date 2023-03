Notte da campioni per il Sarzana Arriva il Porto al Vecchio Mercato

E’ una notte che resterà nella storia dello sport. Domani sera al Vecchio Mercato di piazza Terzi scende in pista il Porto nella sfida di ritorno della Champion’s League. Si preannuncia il tutto esaurito per una partita che, qualunque sarà il punteggio finale, è un evento per la città e per la storia dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation. I rossoneri hanno incassato tre sconfitte quindi la corsa nella massima competizione europea è ben compromessa, ma questo non toglie che sia domani sera che nelle prossime sfide contro Nojas in Spagna e in casa contro i veneti del Trissino la concentrazione sarà altissima così come la voglia di fare bene. Il Porto è una società che ha rappresentato per anni il punto più alto della disciplina a rotelle in Europa al pari di Barcellona e Benfica. In Portogallo l’hockey come il calcio sta particolarmente a cuore ai tifosi ed è uno sport popolarissimo e davvero molto seguito. Gli appassionati ricorderanno, anni fa, la presenza in una squadra piemontese di un giocatore portoghese che, tra i suoi tifosi nelle partite casalinghe del sabato, aveva spesso come tifoso Paulo Sousa al tempo giocatore stella della Juventus ma grande appassionato insieme alla sua famiglia dell’hockey.