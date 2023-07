Non solo vittoria, è uno Spezia già in palla "Squadra aggressiva. E un applauso ai giovani"

Al di là del confortante successo che lo Spezia ha conseguito contro la formazione di Serie A del Sassuolo, ciò che ha più soddisfatto il tecnico aquilotto Massimiliano Alvini è lo spirito con il quale i suoi giocatori sono scesi in campo. "I ragazzi hanno evidenziato un buon atteggiamento – ha detto Alvini – Possiamo anche non riuscire a realizzare ciò che vorremmo, ma l’importante è non sbagliare mai lo spirito. L’idea è di costruire una squadra dinamica, aggressiva, verticale. Siamo ancora lontani dallo Spezia che vorrei, ma sono soddisfatto di ciò che ho visto in tema di pressione, aggressività e rotazioni. In questo momento mi interessava soprattutto l’atteggiamento e da questo punto di vista ho tratto indicazioni positive. È logico che dobbiamo ancora conoscerci meglio. Stiamo recuperando gli assenti, lavoriamo per costruire una squadra che abbia una base solida, un’anima. Stiamo cercando di formare un complesso con un’idea precisa. Sollecitato sul mercato, specie in uscita, Alvini non si è scomposto. "Giocatori in partenza? Quando una squadra retrocede chi ci può avere desiderio di restare in A. Non sono preoccupato in tal senso, so che mi posso fidare della società, abbiamo le idee chiare sulla strada da percorrere, penso che alla fine le cose andranno per il verso giusto". Nessun passo indietro su quanto già dichiarato circa l’obiettivo-promozione. "È logico, dopo una retrocessione, avere l’ambizione, la voglia e il desiderio di tornare nella massima serie. L’obiettivo è questo. È chiaro che ci siano da sistemare ancora tante cose, io alleno i giocatori che ho a disposizione cercando di trasmettere un’idea. La serie B è tosta, l’importante è avere le idee chiare e perseguire la strada intrapresa". E si parla anche dell’infortunio di Wisniewski: "Per noi è un’assenza pesantissima, è un giocatore molto importante. Nikolaou è uscito anzitempo, speriamo non sia niente di grave".

Infine un elogio ai giovani: "Bertola e Serpe hanno dimostrato maturità. Stesso discorso per Candelari, sono sorpreso dalle sue prestazioni, sono contento di averlo a disposizione per farlo crescere". Soddisfatto anche Nicolò Bertola: "Sono molto contento del risultato e della prestazione. Siamo riusciti a mettere in pratica i dettami richiesti da mister Alvini anche se c’è ancora tanto da migliorare. Il mister ci ha detto di mantenere la stessa intensità, cercare l’uno contro uno, andare in pressione alta, verticalizzare ed essere aggressivi".

Fabio Bernardini