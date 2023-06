"Non molliamo! Tutti insieme alla conquista della salvezza"

di Fabio Bernardini

"A testa alta, tutti insieme, andiamoci a conquistare la salvezza". Amareggiati per l’ennesima sconfitta dello Spezia in zona Cesarini, i tifosi aquilotti provano a guardare oltre proiettandosi allo spareggio di domenica prossima contro il Verona: "Servirà tanta ‘cazzimma’". Invita a non abbassare la guardia Noah Gobbetti: "Non ci dobbiamo abbattere per la sconfitta dell’Olimpico, caso mai sono i punti persi in precedenza a lasciare l’amaro in bocca. Siamo carichi, pronti all’ultima battaglia. Lo Spezia dovrà giocare lo spareggio a testa alta, con ancora maggiore convinzione, dobbiamo convincerci che siamo più forti del Verona, crederci tutti insieme fino all’ultima stilla di sudore".

Trapela un po’ di delusione nelle parole di Chemuel Ambrosini: "Un peccato la sconfitta dei bianchi a pochi passi dal traguardo. La forza della Roma è emersa in toto, ma lo Spezia è calato troppo nel secondo tempo sul piano mentale, proprio quando avrebbe dovuto approfittare della stanchezza degli avversari conseguente alla gara di Coppa. Lo spareggio è sempre un’incognita, le assenze di Amian e Gyasi saranno pesanti, gli Aquilotti dovranno mettere in campo quella ‘cazzimma’ indispensabile per vincere nei novanta minuti regolamentari, perché poi i rigori sono sempre un’incognita". "C’è tanta amarezza – afferma Gian Maria Tosi –, un grande dispiacere aver perso all’ultimo tuffo per un rigore alquanto dubbio. Bisognerà andare allo spareggio a testa alta, alimentando la speranza, minuto dopo minuto. Purtroppo le Aquile affronteranno la finale senza due pedine importantissime come Amian e Gyasi, mister Semplici dovrà inventarsi qualcosa. Scontata la mobilitazione generale per salvarsi tutti insieme". Invoca uno spareggio da cuore caldo e mente fredda Antonio Vaccaro: "Tanta sofferenza all’Olimpico. Al gol di Nikolaou ho sperato nell’impresa, poi alla distanza le qualità della Roma hanno avuto il sopravvento. Lo Spezia stava difendendo il pareggio con i denti, ma il consueto episodio negativo nei minuti finali è costata la sconfitta. Otto i punti persi in zona Cesarini. Comunque abbiamo ancora 90’ per la salvezza, c’è lo spareggio che tutti noi seguiremo in massa. Sarà una partita tiratissima dove saranno determinanti gli episodi, una gara da gente con ‘cazzimma’".