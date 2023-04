"Non il modo migliore per chiudere la stagione"

Tramite il suo profilo Instagram Emil Holm (nella foto), ha ringraziato amici e tifosi per la vicinanza manifestategli dopo l’intervento chirurgico cui è stato sottoposto per la rimozione di una ernia: "Non è stata la maniera migliore di concludere la mia prima stagione in Serie A - ha affermato -, ma l’operazione è andata bene ed ora voglio solo lavorare per tornare più forte di prima. Grazie a tutti per i bellissimi messaggi ricevuti".

Ieri mattina la squadra si è ritrovata a Follo per la ripresa degli allenamenti in vista della gara di Bergamo mercoledì (un pullman ad opera del gruppo Bullone con prenotazioni al bar Smoke Cafè, il resto della tifoseria si muoverà con mezzi privati). Infine, Spezia-Milan si giocherà sabato 13 maggio alle ore 18, mentre Lecce-Spezia domenica 21 maggio alle ore 12,30.

F.B.