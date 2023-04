Non era serata Però non tutto è da buttare

Massimo

Benedetti

Che non era serata, lo si è capito subito dopo 2’ quando il pallone calciato da Bourabia si è stampato sulla traversa a Provedel battuto. Questa volta Davide non ha abbattuto Golia, la Lazio che veniva da sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette partite, alla distanza ha fatto valere la sua maggiore qualità, anche se è destino che contro la squadra di Lotito ci siano sempre episodi controversi, come il rigore che ha sbloccato la partita dove Irrati ha punto il tocco di Ampadu, che pur aveva preso il pallone, su Anderson. Lo Spezia contrariamente ad altre partite al Picco ha iniziato bene e i grandissimi rischi ipotizzati da Sarri alla vigilia si palesano subito. Perché è lo Spezia che fa la partita è nel primo quarto d’ora potrebbe aver segnato due gol alla seconda in classifica. Oltre alla traversa di Bourabia c’è anche il colpo di testa di Nzola che esce di un nulla. Alla fine del primo tempo dovrebbe essere in vantaggio lo Spezia, invece è avanti la Lazio sul rigore che fa discutere, trasformato da un impalpabile Immobile.

Nel secondo tempo arriva troppo presto il raddoppio dei laziali, anche in modo molto fortunoso, e da quel momento lo Spezia non ci crede più e gioca in modo insufficiente per segnare. Ci si mette anche l’ex Provedel a negare il gol a Ekdal con un grande intervento. Semplici fa tutti i cambi possibili, ma la recita rimane sempre la stessa è ci si trascina stancamente verso la fine con pochi sussulti. Archiviamo questa sconfitta che poteva essere messa in preventivo, vediamo cosa riuscirà a fare il Verona oggi a Napoli e prepariamoci alla sfida con la Sampdoria che vale moltissimo per la salvezza. Purtroppo senza Ampadu, espulso per doppia ammonizione da un arbitro eccessivamente fiscale.