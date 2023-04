Non è finita, ma va ritrovata la lucidità

Massimo

Benedetti

Quando le cose vanno male, possono anche andare peggio. Uno Spezia con poco mordente, privo del sacro fuoco di una squadra che vuole salvarsi a tutti i costi, con troppi giocatori che sono l’ombra di loro stessi, non solo non riesce a vincere, ma si fa addirittura battere da un Monza che non spinge neppure troppo sull’acceleratore. Per far capire l’attuale momento ‘no’ delle Aquile, basta analizzare quanto accaduto nel primo tempo. Lo Spezia sbaglia l’impossibile sotto porta con Kovalenko e Amian e il Monza segna con l’unico tiro dell’ex Ciurria. La partita si indirizza male e i bianchi non riescono a cambiarne l’inerzia. Il Monza è bravo a nascondere la palla, allo Spezia invece riesce tutto difficile. La manovra stenta fin dall’inizio a essere fluida, il peso di dover far risultato a tutti i costi si sente, nonostante il grande incitamento del pubblico. Due grosse occasioni da gol la squadra di Semplici riesce anche a costruirle, ma come già accaduto altre volte, in una costante che mette i brividi, non le sfrutta. Contrariamente agli avversari. Si va al riposo sotto di una rete, il secondo tempo lo Spezia sembra iniziarlo col piglio giusto ma è solo un’illusione, il Monza senza strafare riesce a controllare le prevedibili sfuriate dei bianchi, neppure troppo convinte. Semplici ci prova anche con i cambi, ma il risultato è modesto, di vere occasioni da gol non ce ne sono. La curva Ferrovia chiede alla squadra di tirare fuori gli attributi ma l’appello sembra cadere nel vuoto. La serata di fine aprile al Picco è amarissima, mancano ancora sei partite alla fine è tutto può ancora succedere, ma domani il Verona può scavalcare lo Spezia e relegarlo al terz’ultimo posto che significa serie B. Ma non è ancora finita.