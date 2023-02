Non basta Monteverde L’under 17 cede al Genoa

Sconfitta nel finale l’Under 17 dello Spezia nel derby col Genoa. Al Ferdeghini, dopo il vantaggio ospite di Ekhator al pronti-via, la risposta dell’aquilotto Monteverde in avvio di ripresa, mentre è lo stesso attaccante rossoblù fissa poi il definitivo 1-2. Il tecnico Leonardo Ventura ha schierato Mascardi, Salvetti (10’ Lorenzelli), Monteverde, Spella, De Simone, Bertoncini, Attuoni, Vannucci (78’ Cecchinelli), Fontanarosa, Garibotto, Ebano; in panchina sono rimasti Mosti, Ferretti, Zarrouki, Arena, Viola. Dall’altra parte, mister Luca Chiappino (ex aquilotto) ha mandato in campo Consiglio, Deseri (55’ Sancinito), Camilletti, Barbini, Grossi (64’ Correngia), Ghinassi (76’ Bailo), Colsi (45’ Fazio), Dodde, Ekhator, Romano (76’ Lattari), Venturino; in panchina Frasca, De Lorenzo, Carbone, Salvador.

Marco Magi