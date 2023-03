"Nell’intervallo ho tranquillizzato i ragazzi"

Dopopartita all’insegna di un misto di delusione e rammarico. 0-0 era il risultato che il Verona voleva, considerando che nelle prossime due sfide giocherà con Monza e Sampdoria, mentre lo Spezia avrà Inter e Sassuolo. La domanda a Semplici (nella foto): "Non mi interessa delle altre – risponde – dobbiamo giocare contro tutte e quello che conta è l’atteggiamento. Oggi nella ripresa l’abbiamo avuto".

Mister, giustamente, primo tempo difficile.

"C’era troppa tensione, la partita era delicata e i ragazzi ne hanno risentito. Poi nell’intervallo ho cercato di tranquillizzarli ed e andata meglio. Nel primo tempo non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato durante la settimana, e le nostre paure hanno dato forza al Verona. Ripresa diversa, abbiamo giocato con più convinzione, senza paura e abbiamo creato qualche occasione".

Punto perso o guadagnato?

"E’ un punto e non abbiamo subito gol, ogni partita va giocata a prescindere dall’avversario. Io voglio che la mia squadra giochi sempre, senza paura e contro chiunque. Ho cercato in questa settimana di dare la giusta autostima alla squadra e nella ripresa è andata meglio. Certo era meglio vincere, ma fa parte del gioco, tutti lo vogliono".

Ripartiamo quindi dalla ripresa?

"Ripartiamo dalle cose buone fatte nel secondo tempo, abbiamo giocato con voglia, aggressività e con giocate di qualità". Sta recuperando tutti i giocatori, quindi scelta maggiore... "Abbiamo un gruppo importante, con tanta esperienza e qualità. Meglio poter scegliere. Oggi tutti hanno dato il massimo e anche chi è entrato ha fatto quello che avevo chiesto. Era comunque importante l’atteggiamento e l’attaccamento alla maglia. Sono contento".

Il pubblico?

"Ringraziamo i nostri tifosi, ci hanno accompagnato allo stadio e incitato. Cercheremo sempre di dare il massimo perché loro lo danno sempre. E il loro apporto sarà fondamentale per la salvezza".

Cosa ha detto alla fine ai ragazzi radunati a centrocampo?

"E’ mia abitudine parlare in campo e non nello spogliatoio. E solo delle cose positive. Quando perdiamo è colpa mia, quando vinciamo il merito e di tutti".

Ai microfoni Nikolaou: "Dobbiamo rivedere il primo tempo, meglio il secondo, siamo positivi e volevamo vincere".

Venerdì arriva l’Inter.

"E’ una partita come le altre, cercheremo di mettere in campo le nostre qualità, come sempre".

Marco Zanotti