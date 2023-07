Nave, Pioggia di Gol a Sarzana: Memorial Roberto Casini

Si scatenano gli attacchi al memorial ’Roberto Casini’ manifestazione di calcio a sette in notturna organizzata al centro sportivo del quartiere sarzanese di Nave in ricordo dell’ex consigliere della Pubblica Assistenza di Sarzana e della Protezione Civile comunale. In campo il girone D che ha visto dilagare leformazioni del Iam Galla Tattoer e della Falegnameria Ferulli. Le classifiche generali a conclusione della prima giornata di sfide di tutti i quattro raggruppamenti. Girone A: Pizzeria Al Bacio e Lola Fc. 2 punti, Robosi, Gelateria Alice 0. Girone B: Arci Wave e Pizzeria Bacetto 2, Bagno San Marco 0, Asd Cinghiali 0. Girone C: Caffè Mirò 2 e Bagno Margot 2, Gozzoviglio, Al Navers 0. Girone D: Iam Galla Tattoer 2 e Falegnameria Ferulli 2 punti Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo Sarzana, Asd Patacca 0. La manifestazione è organizzata dall’associazione sportiva Calcio Nave con la collaborazione di Arci e Aics. Iam Galla T.-Asd.Patacca 8-1

Iam Galla: Manzoni, Valletta, Lamioni, Carbone, Faconti, Favasulli, Galassi Manuel, Galassi Jonathan. Asd Patacca: Campus, Piccioli, Galazzo, Grassi, Moretti, Malatesta, Bianchi, Maisano. Marcatori: Lamioni (4), Carbone (2), Faconti, Favasulli, Moretti.

Falegnameria Ferulli-P.A.Sarzana 7-0

Falegnameria Ferulli: Blandi, Ambrosini, Zuzolo, Menchini, Ferdeghini, Ferulli, Beretta, Sergiampietri, Battelli.

Pubblica Assitenza Sarzana: Godani, Bertoni, Russo, Nelli, Padeletti, Lenzotti, Carro, Tonelli, Peonia, Ramalli, Galletto.

Marcatori: Zuzolo (2), Ferdeghini (2), Battelli, Ferulli, Sergiampietri.

Bagno Margot-Al Navers 3-2

Bagno Margot: Gatti, Roviched Anass, Roviched Omar, Greco, Baudoni, Bonifacio, Baudone, Jabraoui, Mariotti. Al Navers: Morotti, Alfieri, Micheli, Conti, Iemma, Pucciarelli, Lombardi, Orlandi Lucas, Bertagnini. All. Orlandi Mattia