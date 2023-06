Nasce ’Spezia Lab future’: la Tarros va a caccia di giovani sul territorio

Non solo senior. I casting che in questi primi giorni di giugno hanno visto avvicendarsi in ‘via Parma’ diversi giocatori con buona esperienza nei campionati dei ‘grandi’ per allestire la prima squadra, proseguiranno anche la prossima settimana ma questa volta l’obiettivo è rivolto ai giovani cestisti del territorio. A due mesi di distanza dalla prestigiosa promozione in serie B interregionale, Spezia Basket Club è pronto ad offrire una grande occasione di interazione e crescita ai giovani cestisti del territorio. Nasce infatti il progetto "Spezia Lab Future", che sarà illustrato nei dettagli appena il Direttore Sportivo Maurizio Caluri avrà completato il roster della prima squadra per la stagione 202324, un progetto nel quale la società del presidente Danilo Caluri investirà tempo e risorse, con l’obiettivo di portare il maggior numero di giovani cestisti della provincia a vestire la maglia bianconera nel prossimo futuro. Lo staff tecnico dello Spezia Tarros, coadiuvato dagli allenatori del settore giovanile, dirigerà nelle giornate di lunedì 19 giugno alle ore 18.00 e giovedì 22 giugno alle ore 19.30, al Palasprint, due allenamenti riservati ai giovani atleti delle annate 2007, 2008 e 2009, previa autorizzazione e nulla osta delle società di appartenenza, a cui verrà inviata una specifica richiesta. Con la supervisione del coach della prima squadra Andrea Scocchera, allenatore preparato e vincente, reduce da una stagione piena di successi, che ha portato Spezia Basket in serie B Interregionale, alcuni dei ragazzi del nostro territorio potranno così cimentarsi in situazioni, esercizi e progressioni didattiche di assoluto valore, oltre a dimostrare le loro qualità anche in ottica futura. Coadiuveranno coach Scocchera, l’assistente allenatore Umberto Toffi e tutto lo staff del settore giovanile.

G.S.