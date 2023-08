"Moro è il migliore a La Spezia: 3-3 in una partita spettacolare"

Pareggio spettacolare che però non può soddisfare lo Spezia secondo i quotidiani sportivi nazionali. Sulla Gazzetta dello Sport, Francesco Bertagnolli scrive di un "pirotecnico 3-3 che lascia l’amaro in bocca ai liguri, se è vero che l’orgoglio della squadra di Bisoli ha fatto la differenza nel finale di gara, non si può non sottolineare lo strapotere nel gioco e nel possesso palla degli uomini di Alvini" Questo però "manifestando però una preoccupante penetrabilità in difesa, battuta con troppa facilità rispetto alla poca pressione prodotta dal Sudtirol". Andando sulle individualità altresì, Moro viene definito Moro "sontuoso finalizzatore", nonché "uomo da tenere d’occhio per la classifica marcatori"; "disastroso" al contrario Muhl. Nota di critica infine allorché si sostiene che "lo Spezia ha gettato al vento 3 punti che le squadre importanti, normalmente, raccolgono". Poco più di un trafiletto invece su Tuttosport dove Federico Roat parla sinteticamente di "Girandola di emozioni".

Molto più analitico il Corriere dello Sport-Stadio, che inizia sentenziando "Pari rocambolesco", per proseguire con…". Al gioco ragionato di Alvini, capace per tre volte di leggere la situazione e centrare il vantaggio, si oppone la sagacia tattica di Bisoli. Più avanti: "ne esce una partita combattuta sul piano fisico e mentale. Subito spavaldo, lo Spezia passa al primo affondo. Decisivi anche per Alvini i rinforzi dalla panchina". Sulla difesa spezzina il Corriere sembra pensarla del tutto diversamente dalla Gazzetta, quando riferisce che "la fisicità e l’organizzazione nei movimenti della retroguardia dei liguri bagnano tuttavia le polveri degli uomini di Bisoli che faticano ad affondare i colpi". Pagelle. Plebiscito per Moro che riscuote un 7,5 da tutti e tre i giornali sportivi, per il resto si va dal 5,5 al 6,5, con l’eccezione di Muhl che busca 5 sia dalla Gazzetta che su Stadio-Corriere dello Sport.