Monza sulle ali dell’entusiasmo

Di capitani, nella sua carriera da dirigente, Adriano Galliani ne ha avuti tanti. Matteo Pessina, per la sua storia, per il suo carattere, per cosa rappresenta per Monza e per il Monza, non va lontano dai più grandi. Quando a Pisa si scriveva la storia (vittoriosa finale dei play off di serie B), il ritorno del figliol prodigo era la firma finale che l’ad brianzolo voleva mettere all’opera d’arte. Dalla presentazione in grande stile in centro a Milano all’ingresso nello spogliatoio, quindi, il passo è stato breve: una leadership immediatamente riconosciuta da tutti, un adattamento in campo che, soprattutto con la nuova guida tecnica, ha dato dimostrazione di quanto il Monza, per lui, venga prima di ogni cosa. La stagione di Pessina (primo giocatore monzese a essere convocato, partito titolare e aver segnato con la nazionale maggiore) comincia da mezzala, passa dalla trequarti e prosegue a centrocampo su indicazione di Raffaele Palladino con cui oggi è tutt’uno nella quotidianità virtuosa dei brianzoli. Il giusto mix tra campo e spogliatoio. Venerdì, quindi, il primo compleanno a casa: lì dove aveva mosso i suoi primi passi e dove è tornato per chiudere il cerchio.

Ventisei anni festeggiati con una vittoria contro la Fiorentina (nella foto l’esultanza a fine gara) tanto spettacolare quanto storica, con il gol vittoria sotto la sua gente e prima di una serata tra amici e compagni di squadra per spegnere le candeline e brindare al superamento dei 40 punti. Oggi, invece, sarà già tempo di guidare i suoi in un allenamento che, vista la giornata di festa, accoglierà tanti tifosi sulla tribuna di Monzello. Una specialità della casa, quella del club, di aprire le porte alla sua gente. E per il capitano, per lui di più, è un modo in più per sentirsi a casa.