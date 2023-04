Montemarcello e Per Lucio conquistano la promozione

Vari verdetti e poi anche tutti gli accoppiamenti per playoff e scudetto, dopo l’ultima giornata del campionato calcistico a 11 della Uisp della Spezia e della Valdimagra. Si chiude il Girone 1 con il Valeriano Favaro Alinò, come consuetudine, grande protagonista: 19 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, 69 gol fatti (miglior attacco) e 21 subiti (la miglior difesa è del Riomaior, con 17) La leader attende lo sviluppo degli spareggi, ed è già in finale. Playoff andata: Cpo Agriturismo La Sarticola-Riomaior e Pozzuolo-Asd Il Ritrovo Filetto. Con il PugliolaBellavista retrocesso nel Girone 2, questi invece i playout di andata: Tappezzeria Baldassini-Real Chiappa e Gran Caffè Sarzana-Asc Bagnone.

Girone 1. Gran Caffè Sarzana-Cgs Real Chiappa 2-2 (Precetti, Cidale; Antonietti, Cerrone), PugliolaBellavista-Asc Bagnone 2-2 (Sole, Bronzina; Simonetti A. 2), Gs Pozzuolo-Comano 4-0 (Arifaj 2, Orsoni, Vareschi), Il Ritrovo Filetto-Amatori Filattiera 1-1 (Figaroli; Ferdani), Blues Boys-Cpo Agr. La Sarticola 3-1 (Tavarini, Auletta, Remmi; Babboni), Valeriano Favaro Alinò-Tappezzeria Baldassini 7-0 (Novani 2, Coppola 2, Acosta Rodriguez, Del Nero M., Todaro). Classifica definitiva: Valeriano Favaro Alinò punti 41; Riomaior e Ritrovo Filetto 33; Pozzuolo 32; Cpo Sarticola 27; Blues Boys 24; Comano e Amatori Filattiera 21; Real Chiappa e Bagnone 19; Gran Caffè Sarzana 19; Baldassini 15; PugliolaBellavista 9.

Girone 2. Due promozioni, quella degli Amatori Per Lucio e del Montemarcello (già salita la capolista Serra), dopo il ritorno dei playoff: Sesta Godano-Amatori Per Lucio 2-2 (0-2) (Taddei, Ghorzo; Michelucci D., Marquez), Blues Boys 2-Montemarcello 1-3 ( 1-1) (Conserva; De Paola, Conti M., Foce). A far compagnia all’Autoservice Cassana già nel Girone 3, Pegazzano e Rangers Soliera, dopo il ritorno dei playout: Albianese-Pegazzano 2-0 (0-0) (Benetti, Fringuello), Rangers Soliera-Sporting Bacco 1-1 (0-2) Lunini D.; La Placa E.).

Girone 3. Con l’Amatori Pallerone già promosso, dopo i playoff di ritorno (Us Ceserano-Amatori Castelnuovo 1-0 (0-2 ) Grazia D.) e Delta Del Caprio-Farafulla 2-1 (4-0) (Staghezza, Costa L.; Mancini A.), queste le finali, con andata e ritorno: Amatori Castelnuovo-La Colomba 9.80 e Delta Del Caprio-Riomaior Bar O’netto.

