’Mondiale mi manchi’, Catalani presenta il suo libro oggi a Massa

Il collega Andrea Catalani (nella foto) presenta oggi il suo libro ’Mondiale mi manchi’ edito da “Il Filo di Arianna” alle ore 17 nel Palazzo Ducale di Massa, Sala della Resistenza. Il libro è stato selezionato per il prestigioso Premio Bancarella. Oltre all’autore saranno presenti Massimo Benedetti responsabile servizi sportivi de La Nazione della Spezia, Riccardo Jannello giornalista del Qn, Alessandro Volpi docente di Storia Contemporanea all’’Università di Pisa e Mauro Daniele Lucchesi dell’Associazione Quattro Coronati che ha organizzato l’evento. Catalani mette a confronto la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali del Qatar con altri casi di nazionali, assenti nel passato alla massima competizione mondiale. Si va dall’Argentina nel 1970 alle diverse assenze di Inghilterra, Spagna, Francia e Portogallo; agli stessi casi di mancata qualificazione da parte di una squadra campione d’Europa in carica (come l’Italia): la Cecoslovacchia nel 1978, alla Grecia nel 2006 e passando per la Danimarca nel 1994. "Ho avuto l’ispirazione di scrivere questo libro – spiega – dopo la ’tragedia’ calcistica della mancata qualificazione dell’Italia in Qatar che seguiva quella del 2018. Ho studiatoe anche gli altri casi di grandi nazionali che non hanno partecipato alla Coppa del Mondo". L’ingresso all’evento è libero.