Mister Semplici: "Creiamo occasioni Serve determinazione sotto porta"

Conferenza stampa pre-Monza di mister Leonardo Semplici, si parte dall’analisi a freddo della gara precedente. Ma le brutte notizie non arrivano mai da sole e dopo l’amarezza del pareggio contro la Sampdoria, tiene banco la situazione infortuni. Dopo i soliti noti – Beck, Holm, Joao Moutinho – da Genova, dopo Maldini, anche N’Zola riporta un problema muscolare e la sua presenza contro il Monza, è tutta da valutare. "Dopo la partita c’è stata tanta amarezza, perchè era una gara da vincere. Ci sono stati tanti episodi e poteva finire con più gol, potevamo vincerla perchè le occasioni le abbiamo avute. Però abbiamo giocato con continuità con il giusto atteggiamento. Dobbiamo essere più cinici, creiamo tanto e quindi ci vuole più determinazione sotto porta". Con il suo arrivo lo Spezia ha perso poco, quanto pesa la mancanza della vittoria, perchè i pareggi non aiutano? "Potevamo sicuramente fare di più, ora dobbiamo cercare di fare più punti possibile. Sono dispiaciuto per i ragazzi, che sono un gruppo eccellente, chi entra e chi esce è importante allo stesso modo e questo mi conforta per il finale di stagione". Parliamo delle assenze: "Purtroppo, oltre ai soliti e Maldini sicuramente (ne avrà per un mesetto) anche N’Zola ha avuto un piccolo risentimento e sarà da valutare".

Quindi chi potrà giocare, ha idea di qualche cambio, Krollis o Shomodurov? "Abbiamo alcune idee senza snaturare la mia e nostra idea di calcio. Shomodurov è un’opzione come Krollis che dopo un inizio difficile per l’ambientamento potrebbe essere una buona soluzione, abbiamo ancora qualche ora di tempo e quindi cercheremo di fare al meglio". In generale manca qualcosa e cosa fare, tenendo presente anche un pò di sfortuna: "Non credo a fortuna e sfortuna, spesso i risultati determinano i giudizi, stiamo facendo un percorso sufficiente ma non ancora per ottenere i tre punti. Dobbiamo lavorare, come stiamo facendo, per eliminare le criticità e cercare di essere più cattivi nel cercare la vittoria. Comunque siamo fiduciosi e devo anche ringraziare i tifosi che saranno ancora più importanti".

Veniamo al Monza, squadra in salute che viene da ottimi risultati. Come si affronta? "E’ vero, è una squadra molto forte, noi però l’affronteremo cercando di fare il meglio possibile è una squadra che dà pochi punti di riferimento in avanti, pressa molto e lascia anche giocare. Quindi ci prepareremo sempre con le nostre armi, con grinta, determinazione, per ottenere il massimo". Wisiniewski ed Esposito sono cresciuti molto e Verde sarà determinante in questo finale: "Sono cresciuti tantissimo, dovevano per forza completare un percorso, cambiando tante situazioni, allenatore nuovo, gioco diverso ma oggi sono importanti in questo gruppo e si sono guadagnati quanto stanno facendo. Verde è un valore aggiunto e speriamo che dia quello che sa fare, fra l’altro, il suo gol di testa, lui che è il più basso della serie A, gli darà grande e ulteriore fiducia". Per assurdo, i reparti che preoccupano meno, con il rientro di Ampadu, sono difesa e centrocampo, cambierà qualcosa? "Valuteremo la scelta migliore in funzione dei nostri obbiettivi e della qualità dell’avversario, meglio aver la possibilità di poter scegliere, che essere costretti ad inventarsi qualcosa".

Marco Zanotti