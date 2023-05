Missione compiuta per il Brugnato

brugnato

BRUGNATO: Bleve, Polani, Ferrari M., Pellistri, Delvigo, Santillan, Baccelli, Ferrari E., Beverinotti M., Lufrano, Pieri. (A disposizione Barsotelli, Beverinotti C., Cervone, Esposito Da, Esposito D., Rocca, Dal Pra, Mozzachiodi, Maritov). All. Lungi.

POLISPORTIVA ROMITO: Belloni, Marchini, Albini, Amato, Naclerio, Alpinoli, Arpesella, Mozzachiodi, Diof, Valenti, Naclerio. (A disposizione: Bragazzi, Buratti, Boma, Conforti, Pannella). All. Parma.

Arbitro: Garbusi di Spezia

Marcatori: 20’ Polani, 60’ Baccelli

BRUGNATO – Il Brugnato vince lo spareggio play-off battendo la Polisportiva Romito e adesso attende il visto per poter accedere alla Prima categoria. I ragazzi diretti da mister Valter Lunghi hanno così chiuso al secondo posto la stagione regolare che li aveva visti battagliare per lungo tempo con l’Amegliese, dovendosi arrendere per un solo punto. Nella finalissima però è arrivata la vittoria per 2-0 grazie alle reti firmate da Polani e Baccelli contro la Polisportiva Romito, che merita comunque un applauso per l’ottimo torneo disputato.

Dopo una lunga assenza dalle competizioni sportive la formazione arcolana è infatti riuscita a allestira una buona formazione affidandola all’esperienza dell’allenatore Alessandro Parma. La settimana scorsa gli arcolani hano superato lo Spezia Calcio Popolare ottenendo così l’accesso alla finalissima contro il Brugnato. Alla compagine di casa sarebbe bastato anche il pareggio tenuto fino i tempi supplementari ma il lieto fine è arrivato già nel corso dei 90 minuti. Il vantaggio al 20’ è firmato Polani e il raddoppio di Bacelli al 60’ e nel mezzo tra le due reti il tentativo della Polisportiva Romito di riaprire la partita ma la conclusione al 50’ di Naclerio h colpito il palo. Un rilancio dunque per il calcio brugnatese e dell’alta Val di Vara, come ha dichiarato a fine gara il felicissimo allenatore Valter Lunghi, che era riuscito in passato a raggiungere il traguardo della Promozione schierando ottime formazioni e disputando stagioni di vertice prima di attraversare un periodo di silenzio e assenza dalle varie categorie.