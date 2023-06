Minibasket Spezzino, 230 bimbi si divertono nella giornata di chiusura della stagione

Si è svolta a Montepertico la giornata di chiusura della stagione del Minibasket spezzino. Sotto la direzione del nuovo responsabile provinciale Raffaele Sacchelli e del vicepresidente regionale Federbasket Alberto Bodini (rispettivamente dirigente Arcola Basket e presidente Gino Landini Lerici) è stata organizzata una giornata dedicata a giocatori nati fra il 2011 e il 2017. Alla festa presenti circa 230 piccoli atleti, che si sono alternati in minipartite, sotto la supervisione degli istruttori di club della provincia; al termine merenda e consegnata dei gadget della Fip. "Speriamo questo sia l’inizio – il commento di Raffaele Sacchelli – di un lungo cammino da condividere insieme nell’interesse dei bimbi che vorranno approcciarsi alla pallacanestro. Ringraziamenti alla Uisp Panini Giovani per la concessione della palestra e alle società per la partecipazione".