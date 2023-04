Mille tifosi in trasferta a Firenze

Saranno almeno mille i tifosi aquilotti presenti, sabato prossimo, allo stadio ‘Franchi’ di Firenze per sostenere i bianchi nel difficile impegno contro la Viola dell’ex Vincenzo Italiano. Tre i pullman allestiti dal gruppo Belini frizzanti: il costo è di venti euro, per prenotazioni telefonare al numero 3403385453 (Gabriele) o rivolgersi all’edicola di Grazia Rossi della Maggiolina o al circolo Arci di Valdellora. Un pullman anche ad opera del club ‘Franco Cavatorti’: il prezzo del viaggio è di venti euro, per prenotazioni rivolgersi al bar La Lory di via Buonviaggio oppure contattare Michele (3316816201) o Lory (3331979976). Un pullman già completo da parte del Gruppo Bullone. I ragazzi della Curva Ferrovia si muoveranno, invece, in treno: il ritrovo è fissato alle ore 10,30 alla stazione centrale, partenza prevista alle ore 11,23 a bordo dell’intercity. Il rientro avverrà con il treno regionale delle 17,28. Il costo del biglietto per il settore ospiti del ‘Franchi’ è di venti euro (circuito Vivaticket), a partire da oggi pomeriggio potranno acquistare i tagliandi anche i non possessori di fidelity card.

Fabio Bernardini