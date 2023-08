"Mercato scoppiettante. Si parte" Tarros in B, e adesso si fa sul serio

All’inizio ufficiale della nuova stagione mancano esattamente due mesi, poco meno di uno a quando ci sarà il raduno in ‘via Parma’ della nuova Tarros Spezia Basket per l’inizio della preparazione in vista della B Interregionale, logico dunque che i pensieri di Andrea Scocchera, coach livornese dei bianconeri alla sua seconda stagione sulla panchina bianconera, in questi giorni sia rivolto essenzialmente alla sua compagna Roxana che a breve lo renderà padre della primogenita Ludovica. "Le ferie quest’anno me le scordo – ammette Scocchera –; ci rifaremo spero l’anno prossimo".

Contento del mercato?

"Sì, devo dire che quello fatto da Maurizio (Caluri, ndr.) è stato sicuramente un mercato scoppiettante e soddisfacente sotto ogni punto di vista. Con Maurizio abbiamo condiviso ogni scelta, tanto più che dopo le partenze di alcuni dei nostri titolari ci siamo presi qualche giorno per capire in quale direzione andare".

Si pensava arrivasse un ‘4’ di ruolo ed invece è arrivata Rajacic che nelle sue corde appare più un esterno.

"Scelta condivisa anche questa. Il serbo ci fornisce sicuramente più duttilità nel quintetto – chiarisce Scocchera – e ci consente di aprire maggiormente il campo. Ma ci darà sostanza anche dentro al pitturato, ne sono certo".

Dovrà essere necessariamente la stagione anche di Gaspani e Pietrini.

"Sicuramente. Pur essendo ancora giovanissimi (rispettivamente 2005 e 2004, ndr.) entreranno maggiormente nelle rotazioni degli esterni. Ma lo stesso dicasi di Cozma e Preci, mentre Steffanini e il nostro capitano Fazio faranno un po’ da chioccia a tutti quanti. E non dimentichiamoci di Mencarelli che deve soltanto riprendere la giusta forma".

Ha una squadra composta essenzialmente da ‘millennials’: la preoccupa?

"Assolutamente no. Certo è una squadra molto giovane e sappiamo pertanto che ci manca un po’ di esperienza, ma poi non così più di tanto. Di sicuro mancherà l’amalgama ed è per questo che stiamo cercando di organizzare più amichevoli possibili".

La bozza del calendario dice che avrà un partenza molto impegnativa.

"Solo la partenza? Non vedo gare semplici, anzi. Legnaia, Castelfiorentino, Cecina e Siena si sono tutte rinforzate. Credo che bisognerà combattere su ogni pallone, in ogni centimetro del campo, dove i dettagli faranno la differenza".

Obiettivo?

"Non mancheranno le incognite. Gli obiettivi si raggiungono uno alla volta e il primo sarà quello di salvarci il prima possibile arrivando nelle prime otto. Poi tutto il resto verrà da sé. Siamo tranquilli ma anche carichi e vogliosi di fare. Credo che vedremo delle belle gare e sono convinto che anche il pubblico ci darà una grossa mano come la stagione scorsa".

Gianni Salis