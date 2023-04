Matteo Orlandi miglior opposto della Green Cup

La squadra Under 17 del Valdimagra Volley chiude con un buon sesto posto la Green Cup disputatasi a Paladream di Pisa. Questi i risultati raccolti dai rossoblù guidati da coach Marco Sisti, impegnata anche nel campionato di Prima Divisione ligure sotto la guida di mister Elia Botti: Mulattieri Valdimagra-Migliarino Pisano 2-0, Modena-Mulattieri Valdimagra 2-0, Vbc Calci-Mulattieri Valdimagra 2-1, Bolzano-Mulattieri Valdimagra 2-0, Migliarino Pisano -Mulattieri Valdimagra 0-2, Dream-Mulattieri Valdimagra 0-2. Ogni partita è stata al meglio dei tre set.

Un riconoscimento speciale è andato al valligiano Matteo Orlandi premiato come miglior opposto della competizione. La competizione è stata vinta dal Bolzano che in finale ha battuto Modena. Sempre in ambito giovanile, al Palaconti di Santo Stefano Magra successo del torneo di Minivolley S3 per bambini fra i 6 e i 10 anni in cui è stato sperimentato il confronto prima fa squadre composte da soli maschi e poi da quelle solo femminili, in una categoria in cui il più delle volte si gioca a ranghi misti.