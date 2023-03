Match salvezza con duemila tifosi della Salernitana

Si annuncia un ‘Picco’ vicino al sold-out per il match-salvezza tra lo Spezia e la Salernitana, in programma domenica 2 aprile alle ore 15, con oltre novemila tifosi bianchi e circa duemila sostenitori salernitani attesi sugli spalti. Domani, per i supporter aquilotti titolari di Eagle Card, sarà l’ultimo giorno per acquistare in prelazione i biglietti per i settori di casa, da martedì scatterà la vendita libera con possibilità, per i fan della Salernitana, di acquistare biglietti anche in gradinata e tribuna. Dando per scontato che i 1500 biglietti del settore ospiti andranno esauriti e considerando che sono moltissimi i salernitani residenti nel nord Italia è plausibile ritenere che centinaia di essi troveranno posto anche in gradinata e tribuna. Possibile, dunque, la commistione tra supporter bianchi e granata anche se, in questo caso, non dovrebbero esserci problemi di ordine pubblico perché è nota l’amicizia tra le due tifoserie. Di sicuro sarebbe auspicabile che il club bianco, per il prossimo campionato si spera di Serie A, varasse una campagna abbonamenti con tariffe e promozioni diverse da quelle dell’estate scorsa che hanno portato a sole 4435 sottoscrizioni (in aggiunta 315 adesioni della campagna invernale). Prezzi più contenuti per i settori locali in modo da permettere uno zoccolo duro di almeno seimila tifosi bianchi distribuiti non solo nelle curve ma anche in gradinata. La salvezza delle Aquile è legata a doppio filo al sostegno canoro del ‘Picco’, sarà pertanto fondamentale sviluppare promozioni ad hoc in modo da riempire lo stadio di appassionati dei simboli aquilotti, con un occhio di riguardo alle nuove generazioni e all’allargamento del bacino di utenza.

Fabio Bernardini