Match casalinghi per Lerici e Follo

Tornano in campo stasera le squadre spezzine impegnate nel campionato di Divisione regionale 1 di basket. Gino Landini Lerici e Follo ospitano le due formazioni che si trovano appaiate a centroclassifica, con gli stessi punti. Alle 21 la Landini capolista del girone (insieme al Tigullio Santa Margherita) riceve alla palestra di Montepertico la Next Step Rapallo. Alle 21.15 al Palasprint di Spezia il Follo attende la visita dell’Aurora Chiavari. Entrambe le compagini della provincia spezzina dovrebbero presentarsi ai rispettivi appuntamenti essere al completo.

Per quanto riguarda i campionati giovanili la Golfo dei Poeti, sconfitta per 64-48 a domicilio dalla Diego Bologna nel campionato Under 19, triva soddisfazione con la formazione Under 17 battendo in casa per 66-40 la Blue Sea Lavagna. Coach Maurizio Bertelà ha fatto giocare: Paganini, Sancarlo, Russo, Gaspani, Andreani, Pecunia, Pignoli, Calbucci, Sammartano, Mudò, Garcìa De La Cruz e Nardi.