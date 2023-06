Match affidato al ’big’ Orsato

E’ considerato il miglior arbitro italiano e uno dei ’top’ d’Europa e del mondo. Sarà Daniele Orsato della sezione di Schio a dirigere l’atto finale del campionato di serie A in cui Spezia e Verona si giocano la salvezza. Orsato sarà coadiuvato dall’ assistente internazionale Filippo Meli di Parma e Valerio Colarossi di Roma; quarto ufficiale Davide Massa di Imperia, al Var Massimiliano Irrati di Pistoia (considerato il migliore al mondo in questo ruolo) con Avar Marco Piccinini di Forlì. Una curiosità: nella squadra arbitrale in campo, così come le due squadre, un veneto (Orsato) e un ligure (Massa)

Nella foto: Daniele Orsato