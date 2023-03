Marolacquasanta, un pari amaro Sfiorato il successo col Little Club

Little Club James

1

Marolacquasanta

1

LITTLE CLUB JAMES: Adamoli, Gonano (60’ Balayoko - 85’ Scarantino), Sarpa, Gualandri, Fossati (60’ De Rosa), Ventura, De Persiis, Romano, Falsini, Siciliano (80’ Maxena), Pulsoni. A disp. Scuto, Crovetti, Sottimano, Siddi, Fraguglia. All. Amirante.

MAROLACQUASANTA: Pietra, Bianchini, Castagnaro, Tartarini, Tortorelli, D’Imporzano, Eminente (78’ Beltrano), Porqueddu (92’ Tregrosso), Di Muri (60’ Vargas), Quattromani, Paparcone M. (80’ Piastra) A disp. Ancorati, Gigante, Martinez Garcia, Odone, Ricciardi. All. Tonelli.

Arbitro: Bergonzi di Savona (assistenti Denise Zanone di Chiavari e Ntakirutimana di Savona).

Marcatori: 43’ (rig.) Di Muri, 71’ Falsini.

GENOVA – Il Marolacqusanta sfiora il successo sul campo del Little Club James. Il team di Marco Tonelli pareggia 1-1 e recrimina in quanta gioca meglio degli avversari ma non finalizza quanto costruito. Il punto comunque fa salire a tre lunghezze il vantaggio dei marolini sul Cadimare. Dopo una fase di studio i rossoverdi spezzini prendono in mano le redini del gioco e al 15’ Di Muri impegna di testa Adamoli su cross di Castagnaro. Al 40’ ancora da un cross di Castagnaro scaturisce un’occasione con Matteo Paparcone che mette di testa fuori di poco. Al 43’ Marola in vantaggio con Di Muri su rigore assegnato a causa di un fallo di mano in area di un difensore genovese su tiro di Porqueddu. Al 70’ Pietra devia in angolo il tiro del neoentrato Balayoko. Dal corner susseguente al 71’ pareggia Falsini in una confusa mischia. All’82’ Quattromani potrebbe riportare in vantaggio gli ospiti ma è sfortunato in quanto colpisce il palo con una splendida punizione.

Paolo Gaeta