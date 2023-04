Marolacquasanta cala il poker E sbaglia perfino due penalty

Marolacquasanta

MAROLACQUASANTA: Pietra, Bianchini (50’ Beltrano), Castagnaro, Porqueddu, D’Imporzano, Tartarini, Eminente (50’ Gigante), Piastra (55’ Guano), Vargas, Quattromani (75’ Tregrosso), Di Muri. A disp. Ancorati, Cerri, Ricciardi, Martinez Garcia. All. Tonelli.

FOLLO: Evangelisti, Della Tommasina, Pieroni, Palagi, Lazri, Bertelloni, Cidale, Giannarelli (60’ Degano), Pannone, Benabbi (77’ Barattini), Lapteanu. A disp. Tagliafierro, Lufrano, Bonati, Blloum, Bariti. All. Plicanti.

Arbitro: Albanese di Chiavari (assistenti Massa di Chiavari e Bornè della Spezia).

Marcatori: 5’ Vargas, 20’ Porqueddu (rig.), 43’ Pannone, 85’ Guano, 88’ Di Muri.

Note: al 15’ e al 78’ Di Muri e Tregrosso falliscono due rigori. Al 61’ espulso Lazri.

LA SPEZIA – Il Marolacquasanta batte al Tanca con un netto 4-1 il Follo. Marolini subito in vantaggio al 5’ con Vargas ben lanciato da Castagnaro. Al 15’ Di Muri potrebbe raddoppiare ma calcia fuori un rigore, assegnato per fallo di Bertelloni su Piastra. Al 20’ il raddoppio di Porqueddu che trasforma un’altro rigore, Pieroni atterra Di Muri. Al 40’ e al 43’ Pannone prima impegna Pietra e poi accorcia le distanze con un gran tiro. Al 61’ follesi in dieci uomini a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Lazri. Al 78’ terzo rigore a favore dei locali stavolta lo calcia il neoentrato Tregrosso e scheggia il palo, fallo subito in area da Di Muri. All’85’ il tris di testa del subentrato Guano su corner di Tregrosso. All’88’ il poker di Di Muri che realizza in contropiede. Con questa vittoria il team di Marco Tonelli si porta ad un solo punto dal Cadimare che pareggia 1-1 a Santo Stefano Magra con il Magra Azzurri nell’altro derby.

P.G.