Marolacquasanta-Cadimare, derby spareggio per non retrocedere

Ecco il programma completo del calcio dilettantistico spezzino con campi, orari e arbitri.

Eccellenza 32ª giornata

Canaletto Sepor-Finale (Tanca ore 15 arbitro Falamischia, assistenti Florjana Doci e Chamchi A. tutti di Savona), Imperia-Forza e Coraggio (Ciccione Imperia 15 arbitro Ermini, assistenti Amadei e Pistis tutti di Genova).

Promozione girone B

Gara d’andata play-out

Marolacquasanta-Cadimare (Tanca 17.30 arbitro Trabucco di Chiavari, assistenti Simoncini e Vecchiarelli della Spezia).

Prima categoria fase finale titolo ligure

Terza giornata triangolare di semifinale

PSM Rapallo-Intercomunale Beverino (Macera Rapallo 10.30 Carida di Genova), riposa San Cipriano. Classifica attuale PSM Rapallo 3 punti (gol fatti 2 subiti 0), San Cipriano 3 (4-5), Intercomunale Beverino 0 (3-4).

Seconda categoria girone F

Semifinale play-off

Romito Magra-Calcio Popolare Spezia (Biggi Romito Magra 10.30 Guidi della Spezia). Partita secca che in caso di parità al termine dei novanta minuti vedrà la disputa dei tempi supplementari e se il risultato non cambierà passerà il turno la miglior classificata in questo caso i romitesi essendo arrivati terzi. La vincente disputerà la finale domenica 7 maggio in casa del Brugnato piazzatosi al secondo posto.