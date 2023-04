Marina di Carrara-Lerici sfida al vertice

Derby e scontro al vertice: piatto ricco per la sesta di ritorno del girone 2 di serie B di pallanuoto maschile. Oggi alle 19.30 il Lerici Sport di coach Andrea Sellaroli sarà impegnato nel match fra le prime in classifica contro il Club Nautico Marina di Carrara degli ex. Entrambe le squadre sono in testa a quota 32 punti, due lunghezze sopra la Polisportiva Delta Roma che fino a poche giornate fa occupava la vetta, le due formazioni saranno chiamate a mettere un mattone pesantissimo del loro percorso in campionato, per cementare la propria posizione. Si giocherà sul neutro della ’Comunale’ di Lavagna. Il Lerici Sport farà a meno del marcatore Riccardo Giusti e dell’attaccante Giacomo Telara, entrambi squalificati; il team del presidente Alessandro Sammartano partirà per questa trasferta a metà pomeriggio. All’andata fu il Marina di Carrara ad imporsi di misura (7-6) alla ’Mori’. Ora servirà in tutto e per tutto prendersi la rivincita.

C.T.