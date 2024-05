Marco Betti con la Bb Competition sesto di classe al Rallye Elba

La Spezia, 3 maggio 2024 – È un traguardo di grandi prospettive, quello conquistato da Marco Betti al Rallye Elba, appuntamento che – lo scorso weekend – ha visto la scuderia spezzina Bb Competition sui difficili fondi dell’isola toscana.

Il sodalizio capitanato da Claudio Arzà ha affiancato il pilota spezzino nel raggiungimento dell'obiettivo finale, essendo la gara stata condizionata da un meteo che ne ha ulteriormente elevato il tasso di selettività.

Al volante della Peugeot 208 Rally4 schierata dal team GF Racing e condivisa con Leonardo Fasulo, il driver ha concluso in sesta posizione di classe, interpretando un confronto che lo ha visto rapportarsi con gli esponenti di International Rally Cup, campionato che, sull’isola, ha avviato la programmazione 2024. “È stata tra le più belle gare che ho affrontato – il commento di Betti – . Sono soddisfatto ed il risultato vale per me come una vittoria. Sono consapevole di aver alzato il piede nelle difficoltà ma, quando ho avuto modo di spingere, i risultati si sono visti e siamo stati vicini a giocarsela con gli avversari più esperti. La concorrenza era di altissimo livello, ringrazio Bb Competition, il team GF Racing e la mia famiglia, che mi ha sostenuto come sempre”.

Marco Magi