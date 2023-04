Maldini mostra numeri di classe Merita la fiducia

Un punto in più sulla zona retrocessione, la Salernitana ancora a portata di... vittoria. Ma soprattutto una continuità di risultati che rilanciano comunque uno Spezia che chiude (soprattutto) in crescendo. Contratto inizialmente e agguerrito fino all’ultimo istante. Poi l’arbitro fischia tre volte e Caldara, che ha messo nella propria porta il pallone del vantaggio ospite, si scusa a braccia alte con la Curva Ferrovia. Ancora timoroso l’avvio spezzino al Picco, intanto perché non c’è Nzola, ma la squadra continua a giocare servendo Shomurodov, come se fosse il franco-angolano. Poi, perché alcuni elementi non si esprimono al meglio. Sicuramente l’unica possibilità sono le conclusioni dalla lunga distanza, ci provano così Verde (anche direttamente dal corner, come poi Agudelo nella ripresa) e Bourabia. L’uzbeko, in attesa di sbloccarsi, ci prova di testa, seppur Gyomber gli lasci poco spazio.

Il secondo tempo è di tutt’altro tenore: bastano un paio di pedine, ovvero Maldini e Agudelo, per cambiare ogni cosa? Sì, sebbene lo spirito sia comunque differente. Non dipende solo dallo svantaggio o forse sì, poiché dalla parte campana, si fa davvero ben poco (dopo la doppia occasione in chiusura della prima frazione), per raddoppiare. Non si interrompe il grande lavoro di Ekdal (che colpisce pure un palo), mentre Shomurodov (una palla, un gol) si dimostra (finalmente) bomber infallibile. Il Daniel milanista, intanto, palesa dribbling di alta scuola e specialista su punizione. Nulla a che vedere con il Maldini del pre Semplici. Solo una questione di fiducia? Quando si è sotto riflettori come può essere il figlio di una leggenda del calcio nazionale, nulla è da considerare scontato.

Marco Magi