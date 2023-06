Magra Azzurri parte a razzo Panchina affidata a Putti

Il Magra Azzurri inizia presto. Il campionato di calcio di Promozione ligure è da poco terminato ma il club santostefanese ha già le idee molto chiare per ripartire con entusiasmo iniziando dallo staff tecnico. Scendono in campo il nuovo allenatore Giovanni Putti e il direttore sportivo Marco Giannarelli che ha da poco concluso la lunga carriera da giocatore e si cala nella nuova realtà dirigenziale iniziando in una società che, per altro, lo ha visto protagonista anche come atleta. La formazione biancazzurra si è affidata all’allenatore sarzanese Giovanni Putti che dopo le ultime stagioni in prima categoria al Borgo Foce Magra Ameglia sale di grado portando esperienza al Magra Azzurri che nel torneo appena concluso ha trovato la salvezza all’ultimo tuffo in una stagione che ha visto alternarsi due tecnici. Il primo colpo di mercato è Davide Ortelli centrocampista di grande qualità che negli ultimi tornei ha vestito le casacche di Tarros Sarzanese e San Marco Avenza. Le altre novità del Magra Azzurri che si riunirà al campo Camaiora di Santo Stefano per iniziare la preparazione lunedì 31 luglio sono l’arrivo del preparatore dei portieri Angelo Lucetti. Anche la squadra che partecipa al campionato juniores ha cambiato guida e sarà affidata a mister Tiziano Beccari che dopo tante squadre in categoria riparte dal settore giovanile. Confermati il direttore tecnico Mezzani, il massaggiatore Castellanotti e la vecchia guardia della squadra. E ora avanti con il mercato.