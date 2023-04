Magra Azzurri non sfonda il muro dei genovesi

MAGRA AZZURRI

0

MOLASSANA

0

MAGRA AZZURRI: Santini, Capetta, Bernieri, Lertora, Bertano, Masi (70’ Bouhrame), Pizziconi (65’ Folegnani), Cariati, Valletta, Giannini (80’ Salamina), Ballani (75’ Pellegri). All. Leone.

MOLASSANA: Bulgarelli, Pongiluppi, Colamorea, Rapetti, Drago, Grossi, Altamore (75’ Giansoldati), Broso (75’ Marchesini), Stilo, Peirotti, Menini (70’ Manca). All.Schiazza.

Arbitro: Grandi di Novi Ligure.

SANTO STEFANO MAGRA – Un punto che lascia il Magra Azzurri sul ciglio dei play out mentre il Molassana stacca quanto basta per potersi allontanare dal pericolo. Lo scontro diretto che si è disputato al ’Camaiora’ si è concluso in parità e senza reti in una sfida caratterizzata dalla grande tensione vista l’impostanza del risultato e della posta in palio. Nel primo tempo sono state pochissime le occasioni e le due squadre si sono studiate senza però avanzare la prima mossa. Nella ripresa il Magra Azzurri ha leggermente cercato di alzare il ritmo ma il Molassana ha contenuto bene i tentativi di forzare tenendo così il preziosissimo risultato di parità che la toglie dagli impicci. Per il Magra Azzurri dunque adesso è tutto rinviato all’ultima giornata del torneo nella decisiva sfida derby contro il Marolacquasanta.