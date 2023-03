Magra Azzurri a passo di carica, nulla da fare per il ’fanalino’ Follo

FOLLO

1

MAGRA AZZURRI

4

FOLLO: Benedini, Lufrano, Della Tommassina, Palagi, Lazri, Bonati (70’ Mazzucchelli), Cidale, Benabbi (80’ Barattini), Pannone, Bariti (85’ Mancini), Biselli. All. Plicanti

MAGRA AZZURRI: Santin, Capetta, Salamina (46’ Folegnani), Bertano, Lertola, Masi, Cariati (70’ Gonaugh), Pizziconi (65’ Pellegri), Valletta, Giannini, Ballani (46’ Bedini). All. Leone

Arbitro: Marchetti di Chiavari (Angelotti e Simoncini di Spezia)

Marcatori: 15’ (rigore) Valletta, 47’ Della Tommassina, 70’ Valletta, 80’ Valletta, 83’ Giannini

FOLLO - Magra Azzurri travolgente sui padroni di casa del Follo che restano inchiodati sull’ultima poltrona della classifica. Primo tempo di sostanziale equilibrio seppur il Magra Azzurri passi a condurre al 15’ con un rigore calciato dal bravo Valletta autore di una tripletta. Il Follo tiene testa agli avversari e con Della Tommassina riesce a pareggiare al 47’, tutto nasce da un cross dalle retrovie e il terzino follese si fa trovare all’appuntamento incornando di precisione sul secondo palo. Ma al 70’ ospiti di nuovo avanti. Lancio in profondità per Valletta che incrocia il tiro e depone la sfera sul secondo palo. All’80’ ancora lui Valletta sfrutta una palla in profondità e mette a fil di palo. All’83’ firma il definitivo 4 a 1 l’esperto Giannini che scarta tutta la difesa e deposita sul primo palo. Poi cala il sipario su una gara con non poche emozioni.

E. Sassarini