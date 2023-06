Macia e Melissano al colloquio con Platek, Alvini ancora in attesa, ritiro a un passo

Giornata di lavoro intenso per Macia e Melissano, impegnati a colloquio con il presidente Platek e alcuni procuratori. Per la formalizzazione di Alvini come neo tecnico aquilotto si procede ancora troppo a rilento, nell’ambito delle consuete procedure decisionali articolate tipiche del club bianco. Tenendo, altresì, presente che il tecnico sta interagendo con la Cremonese per la risoluzione consensuale del contratto, nella quale lo Spezia non vorrebbe entrare. Il ritiro è a un passo, il rischio concreto è di partire in Trentino con una squadra che sarà poi in gran parte rivoluzionata. Di ieri la notizia di un interesse dell’Empoli per Bastoni. F.B.