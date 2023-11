L’unico obbiettivo possibile è la salvezza. Magro il bottino di otto punti in dieci gare

Uno sguardo a Sassuolo, con la testa a Cremona. Il deficitario cammino dello Spezia nel campionato di Serie B, attestato dalla miseria di otto punti racimolati in dieci gare (una vittoria, cinque pareggi e quattro sconfitte), impone a mister Alvini di ottimizzare le energie dei giocatori a sua disposizione, concentrandole per la gara dello ‘Zini’ piuttosto che su quella del ‘Mapei’. Del resto, l’obiettivo principale da perseguire allo stato attuale, non può che essere il conseguimento della salvezza e non certo il passaggio del turno in Coppa. I gravi deficit che attanagliano la squadra bianca stanno spingendo il tecnico aquilotto a un idoneo dosaggio delle forze disponibili, ergo preservazione dei titolari nel match contro il Sassuolo e spazio a chi ha giocato di meno: Zoet, Serpe, Gelashvili, Cugnata, Moutinho, Candelari, Pietra, Cipot, Corradini, Krollis, Verde, quest’ultimo abile e arruolato dopo il forfeit con il Cosenza. Anche perché l’organico sul quale Alvini può contare non è tale da presupporre di poter competere sia in campionato che in Coppa. Sono, del resto, i numeri a certificare le potenzialità di un complesso sopravvalutato che andrebbe rinforzato a gennaio.

Detto dell’avvilente 16° posto in classifica delle Aquile, la serie positiva inaugurata un mese fa nella gara contro il Brescia, fatta di quattro pareggi e una vittoria, non ha sgombrato il campo dai dubbi sulle qualità della rosa che, nel suo complesso, denuncia limiti preoccupanti. La lacuna più evidente risiede, come più volte scritto fin dalla scorsa estate, nel fronte offensivo dove si avverte la mancanza di un bomber esperto da doppia cifra, capace di alzare il livello. Un identikit di attaccante, purtroppo, non contemplato nella filosofia dei Platek. I soli otto gol realizzati dai bianchi classificano l’attacco spezzino come il terzo peggiore del campionato, davanti solo a quelli della Feralpisalò (5) e del Brescia (7). In ben sei partite delle dieci disputate, gli Aquilotti sono usciti dal terreno di gioco con zero gol realizzati; solo una rete concretizzata tra le mura amiche (si fa per dire visto le quattro gare giocate a Cesena) in cinque partite. Con l’aggiunta che i gol di Reca e Pio Esposito a Palermo non paiono aver segnato la svolta visto le problematiche emerse nel match contro il Cosenza. Se è vero che la squadra è migliorata nell’aspetto caratteriale e nella fase difensiva (solo tre i gol subiti negli ultimi cinque match a fronte dei dieci in altrettante partite), perdura la spada di Damocle della scarsa prolificità offensiva che ne sta condizionando pesantemente il rendimento. Leggasi zona retrocessione perdurante.