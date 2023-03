Lunezia Volley senza problemi La Virtus Sestri va al tappeto

LUNEZIA VOLLEY

3

VIRTUS SESTRI

0

LUNEZIA VOLLEY: Menconi R. 2, Evangelisti 0, Lupi 15, Quartieri 7, Bencaster 7, Giangreco 9, Caruso 13, Benettini 0, Maltana 2, libero Mozzachiodi; n.e. Poletti, Castagna, Bruno. All. Menconi S.

VIRTUS SESTRI PONENTE: Marchetto 2, Pedemonti 7, Cravea 9, Borossi 8, Nicoletti 6, Bistolfi 0, Ivaldo 11, Molari 3, Buscaglia 0, libero Grosso; n.e. Pecorella e Pinto. All. Graffigna.

Arbitri: Pantani e Portaccio.

Parziali set: 25-22, 25-18, 25-20

SARZANA – Vittoria senza discussioni del Lunezia Volley che si è imposto con merito 3-0, avvicinandosi sempre più al traguardo della matematica salvezza. Le sarzanesi si sono presentate all’incontro con Menconi al palleggio, rilevata dalla Evangelisti a metà dell’ultimo set, con Lupi in diagonale, con Quartieri e Bencaster al centro, con Giangreco e Caruso di banda, dove si sono viste pure Maltana e Benettini, e con Mozzachiodi libero. La Virtus Sestri ha risposto con Marchetto in costruzione, con Pedemonti e a tratti Cravea opposto, con Nicoletti e Borossi in mezzo, in alternanza a Bistolfi, con Ivaldo e Molari, un paio di volte rilevata da Buscaglia all’ala e con il libero Grosso. Senza storia tutti i tre set.

I risultati della 3ª giornata dei play-out della serie C femminile ligure: Grafiche Sanremo – Pallavolo Futura Ceparana 1-3, Campomorone–Tigullio 3-0, Normac– Paladonbosco 1-3.

Classifica: Lunezia Volley 25 punti, Grafiche Amadeo Sanremo 21, Pallavolo Futura Ceparana 20, Virtus Sestri 17, Campomoreone 7, Normac Genova 6, Paladonbosco Ge e Tigullio 6, Santa Margherita L. 3.

Ilaria Gallione