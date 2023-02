Lunezia Volley inizia i play out col piede giusto

AUDACE GAIAZZA

1

LUNEZIA VOLLEY

3

AUDACE GAIAZZA CAMPOMORONE: De Benedetti, Delle Piane, Gottardo, Martines, Podestà, Prestia, Richichi, Rubino, Siccardi, Tassistro. All. Pusceddu.

LUNEZIA VOLLEY: Lupi 15, Evangelisti 4, Giangreco 13, Castagna 10, Bencaster 9, Quartieri 2, Menconi 4, Caruso 11, Mozzachiodi libero; n.e. Bruno libero, Poletti. All. Menconi.

Arbitro: Magnanego.

Parziali: 21-25, 20-25, 26-24, 20-25

CAMPOMORONE – Parte col piede giusto il Lunezia Volley che interpreta alla grande la prima gara della poule retrocessione, battendo con un sonoro 1-3 le padrone di casa dell’Audace Gaiazza. Le locali sono riuscite a rialzare la testa solo nel terzo set, concluso con un tiratissimo 26-24, per poi inchinarsi anche nel quarto parziale di fronte allo strapotere avversario. Sarzanesi in campo con Evangelisti e Menconi ad alternesi in regia e Lupi opposto, con Quartieri e Bencaster al centro, con Castagna e Giangreco di banda e con Mozzachiodi libero. Non entrate l’altro libero Bruno e capitan Poletti che è ancora in via di recupero. Risultati poule retrocessione serie C: Tigullio- Grafiche A.Sanremo 0-3, PalaDonbosco Ge-Virtus Sestri 0-3. Classifica: Lunezia Volley 19, Sanremo 18, Futura Ceparana 17, Virtus Sestri 11, Normac 6, Campomorone 4, Paladonbosco Ge e Tigullio 3.