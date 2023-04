Lunezia Volley e Futura Ceparana stasera in trasferta

Appuntamento serale per il Lunezia Volley che oggi alle ore 21 gioca alla ’Gramsci’ di Sestri Ponente contro le padrone di casa della Normac Vgp nella 6ª giornata dei playout di Serie C femminile. La squadra sarà al completo, con capitan Arianna Poletti solo in panchina. Potrebbe, invece, mancare l’allenatore visto che sia Stefano Menconi che il vice Giacomo Martinelli sembrano essere indisponibili.

Trasferta anche per la Futura Ceparana a Campomorone dove, stasera alle ore 20.30, ad attenderla troverà l’Audace Gaiazza Valderde. Coach Simoncini potrebbe effettuare un po’ di turnover per preservare qualche atleta dell’Under 18 che sarà impegnata nell’importante triangolare di domani contro Cogovalle ed Imperia.

I.G.