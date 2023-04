Lunezia ko al tie break Il saluto a Giangreco

Lunezia Volley

2

Amadeo Sanremo

3

LUNEZIA VOLLEY: Giangreco E. 5, Lupi 28, Poli 0, Malaspina 9, Andreini 1, Reggiani 6, Michi 10, Calzetta 0, Giangreco V. 18, libero Perini. All. Menconi

GRAFICHE AMADEO SANREMO: Andreis 19, Guadagnoli 16, De Vincentiis M. 10, Adamo 0, De Vincentiis V., De Marchis 9, Guidi 13, liberi Rossi e Pastor. All. Maragliano

Arbitri: Mancuso e Vascon

Parziali set: 18-25; 26-28; 25-14; 25-21; 12- 15

SARZANA – Un giovanissimo Lunezia Volley nell’ultima giornata dei play out di serie C ligure contro la Grafiche Amadeo Sanremo ha incassato la terza sconfitta consecutiva, ancora una volta al tie-break. Coach Menconi ha schierato una formazione totalmente diversa dal solito, dovendo ricorrere persino a qualche Under 16 visto che circa la metà della rosa era impegnata con l’Under 18. Nonostante tutto le sarzanesi hanno trovato la forza di rimontare due set, dopo avere perso il secondo parziale sul filo di lana (26-28), costringendo le avversarie ad aggiudicarsi l’incontro al termine di una sofferta quinta frazione di gara.

Per la cronaca locali in campo con Emma Giangreco al palleggio e Lupi, a tratti rimpiazzata da Poli, in diagonale, con al centro Reggiani e Malaspina, con le bande Viola Giangreco e Michi e con Perini libero. All’ala sono entrate un paio di volte Andreini e agli sgoccioli Calzetta. Dall’altra parte della rete Veronica De Vincentiis in costruzione e De Marchis opposto, Andreis e Guidi centrali, Guadagnoli e Martina De Vincentiis di mano con Rossi libero. Impiegata in battuta più di una volta anche Adamo. Al termine del match il presidente Massimo Magnavacca ha regalato un mazzo di fiori a Viola Giangreco, alla sua ultima partita in maglia biancoblù. L’atleta saluterà infatti l’Italia per andare a giocare e studiare negli Stati Uniti.

Ilaria Gallione