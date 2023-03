Lunezia continua a macinare punti: Audace Campomorone spazzato via in tre set

Lunezia Volley

3

Audace Campomorone

0

LUNEZIA VOLLEY: Lupi 20, Evangelisti 1, Giangreco 13, Maltana 4, Quartieri 7, Bencaster 9, Mozzachiodi libero; n.e. Poletti, Menconi, Castagna, Benettini, Michi, Caruso e Bruno. All. Menconi S.

AUDACE GAIAZZA CAMPOMORONE: Martines 2, Rubino 0, Dellepiane 10, Podestà 0, Tassistro 1, Gottardo 0, Prestia 3, De Benedetti 6, Siccardi 10, libero Api; n.e. Richichi. All. Pusceddu.

Arbitri: Ferlito e Bozomo

Parziali set: 25-14; 25-22; 25-19

SARZANA – Netto successo del Lunezia Volley che continua a macinare punti, confermando di meritare il ruolo di prima della classe nel proprio girone dei play-out. Le sarzanesi si sono presentate al PalaBologna’ con Evangelisti al palleggio e Lupi (top scorer dell’incontro) opposto, con Bencaster e Quartieri centrali, con Giangreco e Maltana di banda e con Mozzachiodi libero. Dall’altra parte della rete Martines, sostituita poi da Rubino, ad alzare, Podestà e soprattutto Dellepiane in diagonale, Gottardo e Tassitro al centro in alternanza a Presti, Siccardi e De Benedetti all’ala e Api libero. Tutto facile per le ragazze di Menconi che in un’oretta hanno abbattuto le resistenze delle avversarie, chiudendo il match con un secco 3-0, frutto di una gara ben giocata e condotta senza sbavature.

Risultati della poule retrocessione volley femminile serie C ligure: Grafiche Amadeo Sanremo-Tigullio Santa Margherita Ligure 3-0, Pallavolo Futura-Normac Vgp 1-3, Virtus Sestri-PalaDonbosco Ge rinviata al 29 marzo. Classifica: Lunezia Volley 31, Pallavolo Futura Ceparana 26, Grafiche Amadeo Sanremo 24, Virtus Sestri 17, Normac Genova 12, Campomorone 10, Paladonbosco Ge 6, Tigullio Santa Margherita Ligure 3.

Ilaria Gallione