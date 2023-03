L’under 17 della Landini Lerici punta ai play off dopo la bella vittoria in casa della Diego Bologna Il team di serie D domani nel play out con Sanremo

In attesa del debutto della prima squadra nei playout per la permanenza in serie D ligure, sabato 1 aprile alle 20.30 al PalaBiagini di fronte alla Bvc San Remo, alla Gino Landini Lerici si rinforza il morale col settore giovanile e non solo per la nota convocazione del giovanissimo duo Maccari-Tedeschi al “camp” delle squadre nazionali (tenutosi al Palasprint per le regioni Liguria e Toscana) da parte del settore delle squadre nazionali.

L’ under 17 “landiniana” s’è infatti imposta a domicilio per 63-50

alla Diego Bologna e con ciò rafforza il terzo posto in quella ’fase a orologio’ del campionato di categoria che precede i playoff;

prima di questi ultimi i lericini sono ancora attesi da Genova e

Santa Margherita Ligure.

"Buona l’accelerazione nella seconda metà dell’incontro – ha

commentato al termine Gabriele Ricci allenatore della under 17 della Landini Lerici – anche se alcuni aspetti sia in difesa che in attacco sono ancora da migliorare…ma siamo sulla strada giusta"..

Infine questi i biancorossi scesi in campo: Vazzini, Sancarlo, Bodini, Andreani, Russo, Granolato, Paganini, Sanmartino, Nandi, Aricò, Biasolo, Bombardi.