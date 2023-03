L’under 15 vince in rimonta contro la Sampdoria

I più piccoli a tenere alta la bandiera del settore giovanile dello Spezia nei campionati nazionali. L’Under 15 allenata da Marco Giunta ottiene infatti un successo esterno nel derby ligure con la Sampdoria e distacca così il Parma in graduatoria (fermato sul pari dal Cagliari). Dopo il vantaggio dell’aquilotto Cassano (nella foto), i blucerchiati rimontano con Mirto e Forte, ma dopo il pareggio di Rosati, è ancora Cassano a fissare il 2-3. Il tecnico ha schierato Marchetto, Rapallini, Venturi, Ravecca, Fiocchi, Vignali, Ricci, Cassano, Climi, Sartori G, Rosati; e inoltre Ababei, Bagnasco, Amato, Pellegrini, Del Sante, Magazzù, Insignito, Sartori E, Fondi. Classifica: Juventus punti 35; Genoa 32; Como 30; Spezia e Monza 23; Parma 19; Torino 18; Sampdoria 15; Cagliari e Cremonese 8. Nel prossimo turno gli spezzini saranno impegnati nell’altro derby regionale contro la vicecapolista Genoa.

Piange invece l’Under 17 di Leonardo Ventura che cede, con il minimo scarto, al Sassuolo. Al Ferdeghini finisce 0-1 e a decidere la gara è un gol in avvio di Lattanzi. L’allenatore ha mandato in campo Mosti, Salvetti, Monteverde (67’ Zarrouki), Spella, De Simone, Bertoncini, Attuoni (55’ Garibotto), Vannucci, Fontanarosa, Tognoni, Di Martino (85’ Cecchinelli); in panchina sono rimasti Di Nubila, Ferretti, Arena. Classifica: Parma 45, Fiorentina 45, Juventus 44, Genoa 43, Bologna 38, Pisa 26, Torino 26, Sassuolo 23, Sampdoria 23, Napoli 22, Empoli 18, Spezia 13, Modena 3. Infine l’Under 16 di Gianni Migliorini che viene sconfitta in trasferta dalla Sampdoria: a decider e il 2-0 il bis di Camarori nel primo tempo. Il mister spezzino ha scelto per il match Tortorella, Martinelli, Ebano, Lorenzelli, Simonelli, Romanelli, Nicolai, Franchetti Rosada, Bordoni, Burattini, Felici; e inoltre Benassi, Fantinati, Marchini, Ferrari, Viola, Arrighi, Vicari e Brio. Classifica: Parma punti 32; Genoa 30; Monza 28; Spezia 22; Torino e Juventus 21; Sampdoria 18; Cagliari 15; Como 11; Cremonese 6.

marco magi